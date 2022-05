Disney+ proporrà prossimamente la serie animata, una diretta continuazione della popolareandata in onda su Fox Kids Network.

Il nuovo progetto è stato scritto da Beau DeMayo ed è prodotto da Marvel Studios.

Jeremy Slater, sceneggiatore di Moon Knight, ha ora dichiarato:

Beay DeMayo, che sta lavoranndo a X-Men ’97, è uno degli autori migliori con cui abbia mai lavorato nella mia vita, è un genio assoluto. E alcuni giorni fa abbiamo avuto la nostra cena degli autori e stava raccontandomi alcune delle cose che hanno pianificato per X-Men ’97. Non posso dire nulla, tranne che non avete idea di quanto dovreste essere eccitati per quello show.

Lo sceneggiatore ha aggiunto:

Sarà fottutamente fantastica, è tutto quello che posso dire. Ma le cose di cui stava parlando – ogni episodio – mi stavano sorprendendo per quello che stava presentando. Quindi non avete davvero idea di quanto dobbiate entusiasmarvi per quello show.

A dare voce ai personaggi della serie, in arrivo in streaming nel 2023, saranno Cal Dodd (Wolverine), Lenore Zann (Rogue), George Buza (Beast), Alison Sealy-Smith (Storm), Chris Potter (Gambit), Catherine Disher (Jean Grey), Adrian Hough (Nightcrawler), Christopher Britton (Mister Sinister).

Il cast è composto anche da Jennifer Hale (Avengers Assemble), Anniwaa Buachie (Archer), Ray Chase (Pokémon), Matthew Waterson (Trollhunters: Tales of Arcadia), JP Karliak (Spidey and His Amazing Friends), Holly Chou (The Big Sick), Jeff Bennett (Young Justice), e AJ LoCascio (Voltron: Legendary Defender).

Eric e Julia Lewald, produttori e showrunner della serie animata originale, saranno coinvolti come consulenti in collaborazioni con il regista Larry Houston.

Che ne pensate delle dichiarazioni riguardanti la serie animata X-Men ’97? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook