Brad Winderbaum, capo di Marvel Animation, ha detto che X-Men ’97 potrebbe fare da apri pista per un universo animato Marvel.

Intervistato da Screen Rant, Winderbaum ha ammesso che anche se non c’è niente di deciso, i personaggi dell’universo Marvel continueranno ad apparire in X-Men ’97:

Beh, penso che X-Men ’97 sia una finestra sugli anni ’90 e su quell’universo. Forse possiamo vedere quanto quella finestra si espande nel tempo. Ma c’è un valore nel concentrarsi su quell’epoca perché ti stacca da qualsiasi altra serie tv. Puoi esplorare questo universo da questa prospettiva, che è fondamentalmente ciò che veniva fatto in ogni episodio di What If…?. Ma quelli sono una cosa sola, un’antologia, questo è in realtà un universo che esiste per più stagioni, il che è una delle cose più entusiasmanti al riguardo.