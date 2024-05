Matthew Waterson, voce di Magneto nella serie, ha commentato quanto accaduto nell’episodio di X-Men ’97 intitolato Tolerance Is Extinction – Part 1.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata Val Cooper (Catherine Disher) ha liberato Magneto (Waterson), che era intrappolato nel covo di Bastion (Theo James), ammettendo che ora si rende conto che Magneto ha ragione. Magneto ha quindi viaggiato con destinazione il Polo Nord e ha usato i suoi poteri per lanciare un’onda d’urto attraverso la Terra, che ha aiutato gli X-Men nella loro lotta globale contro le Sentinelle.

Matthew ha quindi spiegato al podcast Phase Zero:

Una delle cose realmente belle è che ricevo gli script in cui sono presente e, molte volte, non ho trascorso per forza molto tempo concentrandomi sulle parte degli script su cui non devo lavorare e portare in vita. Quindi un aspetto realmente divertente della messa in onda dello show è che ho potuto vedere gli episodi di cui non avevano nemmeno letto gli script, non sapevo cosa stava accadendo, e ho potuto vedere realizzare totalmente gli script che avevo letto. Sapere cosa si stava costruendo nei primi sette episodi ed essendo a conoscenza di come si arriva e conclude la storia con gli ultimi tre, è una delle cose che non vedevo l’ora di vedere. Pensavo: ‘Okay che cosa accade realmente quando Magneto si ritrova in questa situazione per la maggior parte di questo episodio?’. E poi: ‘Quando si libera, che aspetto avrà quella sua scelta a livello visivo? Che aspetto ha quando decide di farlo?’. Perché ci sono milioni di modi in cui può farlo. Essere in grado di vedere come l’hanno realizzato e rappresentato visivamente è stato davvero, davvero fantastico.