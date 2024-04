Il doppiatore di Morph di X-Men ’97 ha commentato il rapporto tra il suo personaggio e Sinister, tornato alla luce nel terzo episodio.

Karliak ha parlato con entusiasmo della possibilità offertagli di affrontare i trascorsi tra Morph e Mister Sinister in X-Men: The Animated Series:

Sì, e intendo anche dire che quell’episodio è una brillante citazione ai film horror. Mi riferisco a tutta la scena della doccia. Quella scena fuori di testa è semplicemente un classico dell’horror, per quanto riguarda il modo in cui affrontarla. Non penso che sia difficile per molte persone queer rievocare alcuni dei traumi del passato. A volte si presenta in modi inaspettati e in ondate inaspettate.