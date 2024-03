Quando X-Men: The Animated Series (nota anche come Insuperabili X-Men) arrivò sulla scena negli anni ’90, era evidente l’importanza dei fumetti Marvel su cui si basava. Sebbene molti episodi fossero totalmente originali, nel corso dei suoi cinque anni di vita, X-Men: The Animated Series avrebbe adattato fumetti del calibro di X-Men #1 di Stan Lee e Jack Kirby, X-Men scritti da Larry Hama e innumerevoli fumetti scritti da Chris Claremont, pietra miliare del franchise. Con il nuovo X-Men ’97, tuttavia, questa tradizione continuerà e inizierà a esplorare anche i fumetti degli X-Men pubblicati dopo la cancellazione di X-Men: The Animated Series.

In una nuova intervista rilasciata a ComicBook.com, Brad Winderbaum, head of streaming, television, and animation dei Marvel Studios e produttore esecutivo di X-Men ’97 ha confermato che, sì, la serie attingerà a piene mani dai fumetti Marvel rivelando:

Proprio come la serie originale, che attingeva a piene mani dal lavoro di Chris Claremont, continueremo a farlo. Guardiamo a quell’epoca che va dalla fine degli anni ’70, alla metà degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’90. Iniziamo a giocare un po’ al di fuori dai confini tracciati da Chris Claremont negli anni ’90, arrivando quasi a Grant Morrison. Ma è sicuramente come la serie OG, è una sorta di elaborazione basata sulle storie dei fumetti.

Dopo la conclusione della serie, una delle storie più rilevanti fu il massiccio crossover Onslaught. Onslaught è un personaggio immaginario dei fumetti protagonista per l’appunto dell’omonimo ciclo di storie crossover scritto da Scott Lobdell e disegnato da vari autori come Andy Kubert, Adam Kubert, Joe Madureira e Carlos Pacheco, pubblicato dalla Marvel Comics nel 1996. La saga coinvolge in particolare il gruppo di supereroi degli X-Men ma ha conseguenze rilevanti e di lunga durata sulla continuity per tutto l’universo Marvel, poiché pone le basi per La rinascita degli eroi (Heroes Reborn), un altro crossover ideato per aggiornare e far ripartire da capo una serie di testate che si intendeva rinnovare, quali i Fantastici Quattro, i Vendicatori, Hulk, Iron Man e Capitan America. Ci si chiede quindi se Onslaught potrebbe essere adattato in qualche forma nel corso della serie.

“In realtà è stata una sorta di liberazione poter rimanere nel recinto degli anni ’90“, ha aggiunto Winderbaum. “Ci ha permesso di andare dappertutto, di essere innovativi e di fare tante cose che non saremmo stati in grado di fare se fossimo stati più adiacenti al MCU, come Marvel’s What If…?“.

X-Men ’97: la trama

X-Men ‘97 rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, mentre gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler). Beau DeMayo è il caposceneggiatore; gli episodi sono diretti da Jake Castorena, Chase Conley e Emi Yonemura. Con le musiche dei Newton Brothers, Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e DeMayo sono i produttori esecutivi della serie.

I primi due episodi della serie saranno disponibili dal prossimo 20 marzo su Disney+.

Vi ricordiamo che tra i protagonisti ci sono Jean Grey, Cyclops, Storm, Wolverine, Beast, Gambit, Jubilee, Sunspot, Morph, Rogue, Bishop, e il maestro del magnetismo Magneto.

