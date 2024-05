Jake Castorena, tra i registi di X-Men ’97, ha spiegato perché sotto la maschera di Pantera Nera c’è T’Chaka e non T’Challa.

Il regista ha confermato che la scelta è stata presa probabilmente molto prima dei lavori, e che nella timeline attuale degli X-Men la Pantera Nera è ancora T’Chaka:

Quindi, almeno per me, questo è ambientato negli anni novanta. Se T’Challa fosse il naturale successore e appartenesse più alla nostra epoca adesso, sarebbe stato ancora un ragazzino a quel tempo. E anche se è una sorta di retcon- sì, in base alle serie degli anni Novanta dei Fantastici Quattro… credo che fossero proprio i Fantastici Quattro ad avere T’Challa. Quello che abbiamo visto avviene prima che T’Chaka venisse assassinato. Questa è la cosa migliore del nostro sandbox e dei molteplici universi. Per noi, sembrava semplicemente giusto avere T’Chaka.