I registi di X-Men ’97 sono felici di come hanno reso il finale della stagione 1, chiudendo alcune trame e lasciandone aperte altre per il seguito.

Intervistati da Comic Book, Chase Conley e Emi/Emmett Yonemura hanno parlato del finale dello show. Conley ha argomentato:

Siamo semplicemente felici di aver chiuso in bellezza. Penso che avessimo molte trame che volevamo provare a concludere, ma in realtà, abbiamo pianificato tutta quella roba comunque, quindi si trattava solo di eseguirla. E il tema principale della nostra stagione, penso che dall’episodio uno fino all’episodio dieci sia stato l’escalation. E l’episodio cinque è il livello massimo. Ci siamo chiesti ‘Come possiamo intensificare da qui a livello emotivo?’ Ma ci sono molte cose che abbiamo impostato di cui avevamo bisogno per chiudere e che, penso ancora, abbiano colpito altrettanto duramente. Voglio dire, ovviamente, vedere Gambit morire è qualcosa di difficile con cui rivaleggiare anche al livello di emozioni. Ma è bello vedere Xavier rientrare nella squadra. È bello vedere il mondo, come vedono essenzialmente gli X-Men che mentono sulla sua morte per ottenerne la simpatia. E come la sua riemersione, in termini di schema delle cose, abbia un effetto a catena per quanto riguarda gli estremisti e cose di quella natura. Inoltre, non si tratta solo del tipico aumento della posta in gioco, nel senso che diventerà più grande e più spaventoso e il mondo finirà. Ma è un finale davvero guadagnato. E niente radicalizzerebbe qualcuno come trovarsi a livello terreno, assistere all’omicidio di milioni di persone come te, che stanno solo cercando di vivere la propria vita. Potresti voler partecipare e considerare di distruggere la Terra se ne avessi l’opportunità. Nella serie si crea una giusta indignazione.