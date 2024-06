Xena – Principessa guerriera è andata in onda dal 1991 al 2005, concludendosi con la morte della protagonista, interpretata da Lucy Lawless.

A quasi vent’anni di distanza da quel finale, l’attrice è convinta che avrebbero dovuto procedere in modo diverso, senza uccidere il suo personaggio. La morte di Xena infatti ha creato parecchio malumore nel pubblico. Racconta in un’intervista con ScreenRant:

Vorrei non l’avessimo mai uccisa. Questo è il problema. Non stavamo pensando ai fan. Pensavamo solo: “Qual è la scelta più forte per la serie? Qual è la scelta più drammatica?” Ma me ne sono pentita. E me ne sono pentita quasi subito dopo perché non capivamo cosa stavamo facendo ai fan, e ora lo capisco. Ora, quando lavoro, o se sto dirigendo, ogni singola ripresa avviene con il pubblico in mente. Non solo per il loro benessere emotivo, ma mantenerli entusiasti e sul bordo delle loro sedie è come funziona il gioco. Mi pento solo di aver fatto quello.