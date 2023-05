La creatrice della serie XO, Kitty ha spiegato l’assenza dei personaggi interpretati da Lana Condor e Noah Centineo nei film di Tutte le volte che ho detto ti amo.

Il nuovo show disponibile su Netflix ha come protagonista Kitty Song Covey (Anna Cathcart), che vive una propria avventura mentre inizia a scoprire qualche dettaglio del proprio passato e a capire dove la porterà il futuro.

I personaggi di Lara Jean e Peter Kavinsky non appaiono però negli episodi. Han ha dichiarato a TUDUM:

Ci siamo tutti innamorati così profondamente di Lara Jean e della sua storia. Quindi è sembrato il dono più grande da dare a Kitty quello di lasciarla in un certo senso da sola e non metterla nell’ombra delle sue due sorelle. E Lana e Noah sono entrambi impegnati a fare grandi cose. L’intera famiglia di To All The Boys non potrebbe essere più orgogliosa di loro ed entusiasti per tutte le cose che accadranno in futuro. Siamo tutti entusiasti nel vedere Anna mentre raccoglie realmente il testimone e continua la storia di Kitty.