Yellowjackets 2: Simone Kessell svela qualche dettaglio della versione adulta di Lottie

Nella stagione 2 della serie Yellowjackets apparirà anche la versione adulta di Lottie e Simone Kessell ha rivelato qualche spoiler sulla storia del suo personaggio.

Lottie starà infatti gestendo una struttura che offre dei metodi di “guarigione” ai propri clienti. L’attrice ha spiegato a Entertainment Weekly:

Si è completamente ricreata come una sopravvissuta, è guarita, Ha creato un modo per tenere sotto controllo l’oscurità.

Le sue ex compagne di liceo, tuttavia, non sembrano essere a conoscenza della natura delle attività proposta dalla struttura. Lottie, inoltre, ha affrontato una specie di rehab prima di provare ad aiutare gli altri.

Il co-showrunner Jonathan Lisco ha raccontato:

Quando incontriamo Lottie è una persona totalmente diversa che ha affrontato questa riabilitazione in un istituto specializzato in malattie mentali in Svizzera.

Lo sceneggiatore ha aggiunto:

Questa donna è come un guru ma, come tante altre persone che si sono auto-proclamate tali, ha una personalità davvero intermittente: è in grado di attaccarti in ogni momento. Quello è uno degli elementi che le permettono di mantenere il controllo sui suoi follower.

Lisco ha infine sottolineato:

Speriamo che anche la versione di Lottie che avete visto fino a questo momento nella natura selvaggia possa essere considerata non come la leader di una setta, o la fondatrice di una nuova religione, ma piuttosto come una specie di messia riluttante attraverso la quale l’oscurità può parlare. Non vuole essere questa persona, non è una scelta, è una sensazione inesorabile che possiede e che deve comunicare alle altre.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate dalla storia di Lottie nella stagione 2 di Yellowjackets?

