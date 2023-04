Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 2×02 di Yellowjackets svela in che modo le giovani protagoniste sono ricorse al cannibalismo per sopravvivere, scena commentata dalle attrici in una nuova intervista.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Nella puntata le ragazze scoprono che Shauna (Sophie Nélisse) ha continuato a parlare e interagire con il cadavere della sua migliore amica, Jackie (Ella Purnell), e decidono di cremare il corpo per liberarsi della presenza nella loro vita, non potendo seppellirla a causa della neve.

Il rogo viene però fermato da un cumulo di neve che cade sopra ciò che rimane della teenager e l’odore porta le sopravvissute a nutrirsi della carne di Jackie dopo che Shauna dichiara che sarebbe quello che l’amica vorrebbe pur di farle rimanere in vita.

Jasmin Savoy Brown, interprete di Taissa, ha svelato la sua reazione alla scena:

Penso di aver lanciato in aria il mio script! In un certo senso me lo aspettavo, ma non in quel modo. Avevo una sensazione che avremmo mangiato Jackie, perché ho pensato che fosse logico. Se fossi stata in loro l’avrei suggerito, se devo essere onesta: è inverno e stanno morendo! Devi fare quello che devi pur di sopravvivere. Questo show ha, però, confuso le nostre menti. Eravamo sul set e pensavamo: ‘Beh, cosa faresti?’. Rispondevamo tutte: ‘Mangiare la persona’. Siamo state semplicemente troppo a lungo in quell’ambiente.

Per girare la scena le attrici hanno mangiato dei giachi e carta di riso che era stata cucina con una friggitrice ad aria. Brown ha spiegato:

Aveva un odore terribile. Non so se fosse quello che aveva quell’odore o il manichino in cui era stato messo. Qualcosa aveva un odore pessimo.

Nélisse ha aggiunto:

Non aveva un cattivo sapore, ma era semplicemente difficile dissociare i due elementi perché arrivavamo sul set e c’era il finto cadavere. Eravamo tutte in crisi perché c’era qualcosa di così disgustoso riguardante tutta la questione.

Steven Krueger, interprete dell’allenatore Ben, ha spiegato perché il suo personaggio è l’unico che preferisce non unirsi alle giovani:

Vede avvenire la trasformazione nei loro volti e nel loro comportamento e, improvvisamente, si rende conto che non è come loro e non è il modo in cui si dovrebbe affrontare la questione. Prova un disgusto immediato. Quello finisce per essere l’evento che dà il via al resto della stagione per quanto riguarda il modo in cui Ben si relaziona con queste ragazze, sulla sua posizione nel gruppo, e su come deve affrontare le ripercussioni della scelta di separarsi dal resto delle sopravvissute. Hanno fatto un lavoro così incredibile nel far sembrare tutto reale e, in un certo senso, delizioso. Ma non riuscivo a guardarlo a lungo, non era per me!

Che ne pensate della scena dell’episodio 2×02 di Yellowjackets che mostra le protagoniste ricorrere al cannibalismo?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety

I film e le serie imperdibili