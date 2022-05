Durante l’episodio di giovedì del The Tonight Show ha parlato di alcune delle più stravaganti fan theories riguardanti gli eventi della seconda stagione di

Oltre alla scioccante rivelazione che avrebbe visto la squadra di calcio femminile bloccata al termine della prima stagione rivolgersi al cannibalismo per sopravvivere – un punto della trama lasciato ancora poco chiaro – la Ricci ha smontato una popolarissima teoria che accuserebbe le ragazze di essersi mangiate il bambino di Shauna.

Sebbene Shauna, interpretata da Sophie Nélisse negli anni da adolescente e da Melanie Lynskey nell’età adulta, abbia una figlia adolescente nella storyline ambientata nel presente, la gravidanza del 1996 non corrisponde all’età della figlia, il che ha portato a speculare sul fatto che sia successo qualcosa al bambino, il quale sarebbe nato prima del salvataggio.

La Ricci ha raccontato di aver sentito parlare di questa teoria e si è domandata se fosse vera. Infatti, l’attrice ha spiegato da Jimmy Fallon di aver chiesto agli sceneggiatori: “Non mangiamo il bambino di Shauna, vero? E loro hanno risposto di no“.

L’attrice ha inoltre parlato del comportamento inquietante del suo personaggio disturbato, Misty, che nel corso della prima stagione tiene in ostaggio una giornalista fino a che poi non la ucciderà. Misty potrebbe aver già ucciso in passato? “Uccide casualmente qualcuno e poi ha un bunker pronto e adibito ad ospitare le sue vittime?!”, ha osservato Christina Ricci, pur ammettendo di non sapere cos’altro il pubblico scoprirà sulle azioni passate di Misty. “Direi che probabilmente l’ha già fatto in passato, ma non lo so”.

Ha anche respinto le teorie dei fan secondo le quali Jackie (Ella Purnell), che è stata trovata congelata e morta nel finale, sia ancora viva e che Misty abbia in qualche modo causato l’incidente aereo.