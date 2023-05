Courtney Eaton, star di Yellowjackets, ha svelato che ha fatto il provino per Rey di Star Wars, ruolo poi andato a Daisy Ridley.

In una nuova intervista con /Film, Courtney Eaton ha rivelato che era pronta per il ruolo di Rey in Star Wars: Il Risveglio della Forza:

Ero pronta per il ruolo di Star Wars che alla fine è andato a Daisy Ridley. Era una scena intensa, ma non la capivo, e mi sentivo davvero frustrata con me stessa. Era un test con l’addetto ai costumi e J. J. Abrams, quindi essenzialmente ho finito per agitarmi così tanto che ho avuto un attacco di panico e ho rovinato la mia audizione.

Lo show racconta la storia di un gruppo di studentesse del liceo che sopravvivono a un incidente aereo e devono cercare di restare vive nonostante si trovino in una zona desolata e debbano affrontare freddo glaciale e numerosi problemi. Gli episodi mostrano inoltre cosa accade 25 anni dopo l’incidente.

Nel cast di Yellowjackets oltre Courtney Eaton, ci sono Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Liv Hewson, Steven Krueger, Warren Kole e Kevin Alves.

Tra i nuovi arrivi nel cast, invece, ci sono Jason Ritter, Simone Kessell ed Elijah Wood.

La stagione 2 di Yellowjackets è disponibile su Paramount+ da aprile.

Fonte: Comic Book

