Yellowjackets: i creatori svelano il numero di stagioni previsto per concludere la storia

I co-creatori di Yellowjackets, Ashley Lyle e Bart Nickerson, hanno accennato al possibile futuro della serie e al numero di stagioni che potrebbero essere realizzate per concludere la storia.

Intervistati da Entertainment Weekly, i due sceneggiatori e produttori hanno dichiarato:

Il progetto originale era di circa cinque stagioni e pensiamo di essere ancora su quella strada. Non la immaginiamo realmente andare oltre le cinque stagioni. Penso che ci siano serie che possano andare avanti per sempre, ma penso che quando stai raccontando una storia così serializzata e si tratta delle vite di questi personaggi, vuoi raggiungere una conclusione soddisfacente e non trascinarti per sempre. Questo non è uno di quegli show dopo puoi andare ovunque.

Lyle e Nickerson hanno aggiunto:

La seconda stagione è ampiamente quello che abbiamo sempre pianificato, ma si compiono molte scoperte lungo il percorso ed è sempre un po’ soprendente.

Tra i cambiamenti rispetto a quanto ideato in passato, c’è il maggior spazio dato a Jeff e Calie grazie all’interpretazione di Warren Cole e Sarah Desjardins che hanno conquistato gli ideatori del progetto, che tornerà sugli schermi il 24 marzo su Paramount+.

Nickerson ha ribadito che gli elementi principali della storia sono gli stessi ideati in principio, ma molte delle dinamiche sono diverse da quelle che erano state delineate in origine:

Gli eventi principali stanno ancora accadendo, ma stanno avvenendo semplicemente in modi diversi e sento che sia perfetto per mantenere l’esperienza viva e vitale da parte nostra. Ci entusiasmiamo molto per la porzione legata alla scoperta; è una grande parte del nostro processo e ciò che apprezziamo maggiormente nel fare tutto questo. Sentiamo che la struttura che abbiamo iniziato stia ancora reggendo, ma le stanze stanno trasformandosi in modo piuttosto diverso in questo modo eccitante.

