Yellowjackets: la co-creatrice assicura che non ci saranno momenti sconvolgenti e violenti non necessari

Yellowjackets tornerà sugli schermi con gli episodi della stagione 2 e Ashley Lyle ha rivelato che ci sono dei limiti oltre i quali la serie non si spingerà, non rendendo i momenti sconvolgenti e violenti gratuiti.

Uno degli elementi più discussi degli episodi precedenti è stata infatti l’introduzione del cannibalismo verificatosi mentre le giovani protagoniste della storia cercano di sopravvivere. La prima stagione non ha ancora mostrato in modo esplicito quanto accaduto, ma in precedenza il co-showrunner Jonathan Lisco ha dichiarato che “il cannibalismo non sarà la cosa più trasgressiva” che le teenager faranno prima di essere salvate.

Lyle ha ora dichiarato, parlando con The Hollywood Reporter:

Tony Soprano è un mostro assoluto, ma essendo così ben delineato lo capisci. Quello è ciò a cui stiamo puntando. Abbiamo parlato per capire cosa potrebbe essere eccessivo, fin dove possiamo spingerci, ma non si tratta tanto del far piacere un personaggio, ma piuttosto del tipo di storia che vogliamo raccontare. Non vogliamo mai essere sconvolgenti e volgari solo per la gioia di farlo.

Lo show racconta la storia di un gruppo di studentesse del liceo che sopravvivono a un incidente aereo e devono cercare di restare vive nonostante si trovino in una zona desolata e debbano affrontare freddo glaciale e numerosi problemi. Gli episodi mostrano inoltre cosa accade 25 anni dopo l’incidente.

Nel cast ci sono Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Steven Krueger, Warren Kole e Kevin Alves.

Tra i nuovi arrivi nel cast, invece, ci sono Jason Ritter, Simone Kessell ed Elijah Wood.

La stagione 2 di Yellowjackets sarà disponibile su Paramount+ ad aprile.

Che ne pensate? Che momenti sconvolgenti vi attendete dalla stagione 2 di Yellowjackets?

Potete trovare tutte le informazioni e le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: The Hollywood Reporter