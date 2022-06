Una teoria dei fan legata alla prima stagione di Yellowjackets stava per diventare realtà.

I creatori della serie Ashley Lyle e Bart Nickerson, e il co-showrunner Jonathan Lisco, in un’intervista a Variety, hanno infatti parlato del personaggio di Adam (Peter Gadiot), con cui Shauna (Melanie Lynskey) nel 2021 ha una relazione prima di venir ucciso proprio dalla donna.

Molti fan, durante la visione, erano convinti che il giovane fosse in realtà Javi nel presente.

Lisco ha spiegato:

Posso dire qualcosa che i fan avevano indovinato e avevamo scelto di non fare, ovvero una cosa su Adam. Abbiamo valutando l’ipotesi che Javi stesse tornando indietro per tormentare Shauna in un certo senso, o tormentare le Yellowjackets.

Jonathan ha però sottolineato:

Abbiamo abbandonato molto presto quell’idea, non ci sembrava giusta a livello organico. Non sembrava mantenere la promessa di quello che volevamo realmente drammatizzare con la sua relazione extraconiugale e la situazione del suo matrimonio. Abbiamo scelto di non farlo, ma alcune persone ne hanno parlato ed erano, penso, desiderose di vederlo accadere. Poi ha creato lo scenario in cui abbiamo pensato ‘Abbiamo deluso queste persone o le abbiamo deliziate?’.

Lyle, parlando delle teorie dei fan, ha aggiunto:

Penso sia stato surreale. Speri che le persone guarderanno lo show e reagiranno al progetto, ma il livello di passione ed entusiasmo che i fan dello show hanno proposto è stato incredibile. Ci ha un po’ sconvolti.

Fonte: ComicBook