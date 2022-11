Grande esordio per la quinta stagione di Yellowstone su Paramount Network negli Stati Uniti. La serie ha fatto il suo debutto sul canale lineare domenica sera registrando forti incrementi rispetto alle stagioni precedenti, confermando un trend di successo alimentato dall’amplificazione degli episodi passati in streaming e sugli altri canali lineari e dalla valorizzazione della messa in onda dei nuovi episodi in prima visione sul network.

Secondo quanto riporta Nielsen, i maggiori incrementi riguardano il pubblico giovane, una componente fondamentale dei rating: rispetto alla premiere della quarta stagione crescono del 52% gli spettatori nella fascia 18-34, e del 22% quelli nella fascia 18-49.

Complessivamente, l’episodio è stato visto da ben 8.8 milioni di spettatori nel corso della serata (contro gli 8 milioni della premiere della quarta stagione), che salgono a più di 12.1 milioni se si conta il simulcast su CMT, TV Land e Pop (2 milioni hanno visto la puntata in replica o on demand). A dimostrazione che la tv via cavo non è ancora morta.

Ricordiamo che la serie non sarà disponibile in streaming se non dopo molto tempo trascorso dalla fine della stagione su Paramount Network. Nel frattempo, però, Paramount ha messo in sviluppo diversi spinoff, come il prequel 1883, mentre la serie 1923 verrà trasmessa su Paramount+.

