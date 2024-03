Dopo le parole di Luke Grimes, interprete di Kayce Dutton in Yellowstone, tocca a Ian Bohen, l’interprete di Ryan, parlare della stagione 5 della serie Tv di Taylor Sheridan e John Linson.

Chiacchierando con TV Insider, l’attore ha parlato dell’inizio delle riprese del secondo blocco di puntate della stagione finale e di un finale che sarà all’altezza di quello che i fan della serie si attendono.

Ian Bohen ha svelato al magazine che la lavorazione degli ultimi episodi di Yellowstone 5 dovrebbero partire, come da programma, a primavera inoltrata anche se non è stato ancora deciso con precisione se entro maggio o giugno.

Ritorneremo sul set… si dice a maggio. Quest’estate insomma, e poi dovremmo andare in onda a novembre, grossomodo. Ma forse le riprese potrebbero partire anche a giugno. Gireremo sei episodi. Che arriveranno a novembre, forse dicembre, per poi attraversare le vacanze e forse il finale di stagione arriverà il giorno del Super Bowl.

È come andare al college e alla specialistica con le stesse persone per sette o otto anni, e poi ti ritrovi a pensare “Dobbiamo andare via adesso? Cosa faremo?”. Ci si sente vuoti e strani, quindi cercherò di sfruttare ogni secondo a mia disposizione. Siamo tutti componenti di una famiglia e siamo tutti follemente innamorati l’uno dell’altro come attori e come persone, quindi finiremo questo splendido viaggio in modo bellissimo. Sarà fantastico e vogliamo davvero approfittare del tempo a nostra disposizione, più che altro.