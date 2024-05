Le riprese della seconda metà della stagione 5 di Yellowstone, l’ultima, sono ufficialmente iniziate in Montana e a confermarlo è stato un comunicato di Paramount Network.

Il lavoro sul set era in sospeso dal gennaio 2023 e le prime puntate inedite arriveranno sugli schermi a novembre.

Al centro della trama della serie c’è la famiglia Dutton, alle prese con alleanze in continuo cambiamento, omicidi irrisolti, ferite aperte e un rispetto da guadagnare con fatica, il tutto mentre ci si deve occupare della gestione di un ranch ai confini con una riserva indiana e il primo parco nazionale americano.

Kevin Costner è attualmente impegnato al festival di Cannes nella promozione di Horizon: An American Saga e sta realizzando il terzo capitolo della sua trilogia cinematografica.

Paramount non ha quindi svelato se, ed eventualmente in quante puntate, ritornerà in scena John Dutton prima di concludere la storia ideata da Taylor Sheridan (Sicario) e John Linson.

Che ne pensate? Siete felici che siano iniziate le riprese della stagione 5 di Yellowstone?

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Deadline