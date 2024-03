Luke Grimes, interprete di Kayce Dutton in Yellowstone, ha potuto parlare della stagione 5 della serie Tv di Taylor Sheridan e John Linson che terminerà con il secondo blocco di puntate le cui riprese verranno effettuate, ovviamente nello stato del Montana, a partire dalla tarda primavera.

Con People, Luke Grimes ha potuto discutere di quanto Yellowstone faccia ormai parte della sua vita in modo praticamente indissolubile:

Lavoriamo a questa serie da sette anni, abbiamo iniziato nel 2017. È pazzesco. Questo cast e questa troupe sono come una seconda famiglia, passiamo molto tempo insieme. È stata una delle esperienze più intense della mia vita. Anche una delle più gratificanti. Ha cambiato la mia vita in ogni modo possibile. Dopo Yellowstone, nulla sarà mai più lo stesso e lo dico in ogni modo possibile, sia positivo che negativo. Mi mancherà terribilmente. Lo so. Penso di essere pronto a sapere come finisce. Sono pronto a raccontare la fine della storia.

L’attore spiega anche come lavorare a questa produzione abbia finito per influenzare drasticamente alcune sue scelte di vita personale:

Attraverso questi personaggi, posso esplorare parti della vita che prima non avrei mai neanche considerato. In Yellowstone ho esplorato questo stile di vita western che non avevo mai vissuto prima. Non ero mai stato un cowboy. Non avevo mai cavalcato cavalli. Non avevo mai vissuto nell’Ovest degli Stati Uniti. Ora in Montana ci vivo.

Vi ricordiamo che Yellowstone 5 sarà sì la stagione finale della serie, ma in programma ci sono sempre degli spin-off in cui anche Luke Grimes potrebbe tornare. In questo nostro articolo trovate le ultime indiscrezioni su quello che starebbe accadendo, soprattutto a livello contrattuale, nel backstage di queste produzioni.

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

