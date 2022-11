Yellowstone 5: la premiere registra un nuovo record per Paramount con quasi 16 milioni di spettatori

Continuano i successi per il ranch della famiglia Dutton: il simulcast della première della quinta stagione di Yellowstone ha registrato un nuovo record con una media di quasi 16 milioni di spettatori, secondo i risultati L3 di Nielsen. La season premiere di Paramount Network si è anche guadagnata il primato di show più visto di tutta la TV nel 2022 e la prima serie via cavo più vista dopo quella di The Walking Dead del 2017.

La combinazione della première e le repliche nei tre giorni successivi della premiere su Paramount, CMT, Pop e TV Land ha totalizzato una media di 15,7 milioni, in crescita del 6% rispetto alla première della quarta stagione (14,7 milioni).

“Taylor Sheridan ha fatto di nuovo centro con quasi 16 milioni di telespettatori che hanno visto il ritorno di Yellowstone domenica sera, consolidando il suo status di show numero uno in tutta la TV“, ha dichiarato Chris McCarthy, Presidente/CEO di Showtime/Paramount Media Networks. “La prima serata ha registrato un aumento in tutti i target demografici, soprattutto per quanto riguarda gli spettatori più giovani, che sono aumentati di quasi il 60%, dimostrando che questa serie ha ancora molto spazio per crescere“.

“Taylor e io non potremmo essere più entusiasti della risposta alla première della quinta stagione“, ha aggiunto David Glasser, CEO di 101 Studios. “Quando abbiamo iniziato questo viaggio, tutti noi credevamo veramente nel progetto di Taylor per la famiglia Dutton e ora i fan hanno espresso la loro opinione. Non ringrazieremo mai abbastanza Chris McCarthy, MTV Entertainment Studios/Paramount Network per il loro sostegno – hanno portato il nostro show in posti che non avremmo mai immaginato possibili e apprezziamo la loro collaborazione e amicizia più di quanto possiamo dire.”

Fonte: Deadline