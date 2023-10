Il successo di Yellowstone ha avuto un impatto positivo sul turismo nello stato del Montana, tuttavia gli abitanti della zona sostengono che la serie abbia rovinato la reputazione dei proprietari dei ranch.

Un articolo del The Washington Post ha svelato l’impatto dello show prodotto da Taylor Sheridan: dal 2021 la cifra di persone che hanno visitato il Montana è stata pari a 2 milioni, con una spesa di ben 730 milioni di dollari. Lucy Beighle, direttrice della comunicazione di Glacier Country Tourism, e Nathan St. Goddard, che fa parte del Montana Tourism Advisory Council, hanno confermato i cambiamenti positivi avvenuti nell’industria turistica.

Beighle ha dichiarato:

Abbiamo sicuramente visto un aumento dell’interesse grazie a Yellowstone. Se il Montana non era già nella lista dei luoghi da visitare, se le persone hanno visto Yellowstone, ora lo è sicuramente.

Goddard ha aggiunto:

Le persone stanno spendendo i loro soldi in Montana e in realtà locali.

Ad alimentare le spese dei turisti è il merchandise ispirato alla serie con al centro la famiglia Dutton, come ad esempio i cappelli da cowboy. Kim Parker, manager del negozio Western Outdoor, ha dichiarato che le persone hanno delle richieste specifiche sui modelli ispirandosi ai copricapi indossati da Rip o Beth Dutton.

Hillary Folkvord, che gestisce un motel e un ristorante, e St. Goddard hanno però ricordato che la serie causa anche dei problemi, rappresentando in modo non accurato la vita nella zona. Nello show ci sono infatti numerose sparatorie e tentativi di omicidio, e il racconto portato sugli schermi sembra abbia contribuito a “rovinare la reputazione” di chi possiede un ranch. Le riprese dello show, inoltre, si svolgono solo in estate e molti turisti sono arrivati in Montana ritrovandosi alle prese con condizioni meteo molto diverse, non aspettandosi il freddo e il vento che caratterizzano l’autunno e l’inverno nello stato americano.

Che ne pensate dell’accusa di aver rovinato la reputazione dei proprietari di ranch rivolta a Yellowstone? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ScreenRant



I film e le serie imperdibili