Cole Hauser, una delle star di Yellowstone, ha deciso di dare spazio ad altre attività imprenditoriali durante lo sciopero degli attori che ha bloccato il ritorno sul set e ha annunciato il lancio della Free Rein Coffee Company, attività specializzata in caffè.

L’attore, su Instagram, ha dichiarato:

Sono cresciuto avendo intorno cowboy durante tutta la mia vita. E posso dirvi che non c’è nessuno al mondo che lavora più duramente.

Cole ha così spiegato:

Sono orgoglioso di annunciare che ho deciso di fondare un’azienda che si occupa di caffè ispirata a questi uomini e a queste donne che si svegliano prima dell’alba. Non perché sia facile, ma perché è difficiloe.

Hauser ha inoltre sottolineato:

Free Rein è per chiunque si sveglia e lavora come un cowboy, si alza e insegue un sogno, o si alza e sente semplicemente il bisogno di avere una tazza di caffè dannatamente buona. Quindi alzatevi e inseguite il vostro obiettivo. I sogni non si realizzano se voi non lavorate.

I prodotti saranno in vendita in autunno, periodo in cui la serie Yellowstone avrebbe dovuto tornare sugli schermi televisivi.

Lo show si era interrotto con Rip costretto a spostare metà della mandria in Texas e a separarsi dalla moglie Beth, che stava progettando l’omicidio di Jamie.

