È nuovamente Matthew Belloni a regalarci qualche indiscrezione sullo spin-off di Yellowstone e sul ritorno in scena di Cole Hauser, Kelly Reilly e Luke Grimes nei panni dei loro rispettivi personaggi, Rip Wheeler, Beth e Kayce Dutton.

Nella sua newsletter, Belloni spiega che i tre starebbero finalizzando i loro contratti insieme alla Paramount e, anche se al momento la cifra non pare essere nota, le varie beghe contrattuali di cui avevamo parlato nei mesi scorsi sarebbero state risolte: quello che non è ancora chiaro e se Matthew McConaughey e Michelle Pfeiffer saliranno effettivamente a bordo del progetto. A quanto pare, entrambi vorrebbero prima essere sicuri della direzione creativa che verrà adottata dallo spin-off di Yellowstone.

Belloni dedica anche un breve inciso alla produzione degli episodi finali della serie principale – le cui riprese sono da poco iniziate in Montana – specificando che non si sa ancora nulla circa l’apparizione di Kevin Costner nell’epilogo della serie. Rivedere John Dutton andrebbe a vantaggio di tutte le arti coinvolte, ma non ci sono stati movimenti in tal senso.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Potete trovare tutte le informazioni e le curiosità sulla serie nella nostra scheda.

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Puck