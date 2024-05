Le riprese del secondo blocco di puntate di Yellowstone 5 sono imminenti ma, anche se la serie si concluderà con questi episodi, c’è molta curiosità per gli sviluppi intorno allo spin-off che riporterà in scena i personaggi di Cole Hauser, Kelly Reilly e Luke Grimes e quelli, inediti, che dovrebbero (stando alle intenzioni di Taylor Sheridan and co.) essere interpretati da Matthew McConaughey e Michelle Pfeiffer.

Uno spin-off che, a quanto pare, è stato funestato da turbolenze contrattuali, molto probabilmente in corso di risoluzione, collegate proprio ai compensi degli interpreti di Rip Wheeler, Beth e Kayce Dutton. Proprio per questo, parlando dello spin-off di Yellowstone insieme a Country Living, Cole Hauser ha lasciato intendere abbastanza chiaramente che qualcosa bolle in pentola, ma che, ora come ora, la priorità di tutti è chiudere in maniera degna la serie principale.

Ora come ora sono completamente concentrato sul finire Yellowstone nel modo in cui deve essere finito. Vedremo dove ci porterà questa cosa. Ma so che ci sono alcune cose in programma per il futuro riguardo alle idee di Taylor per Kelly Reilly e me, e alcuni degli altri membri del cast. Sono entusiasta di assistere a quello che, creativamente, ci porterà. Ma per ora l’importante è finire in grande e fare del nostro meglio.

