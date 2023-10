Yellowstone, la serie Tv ideata da Taylor Sheridan e John Linson, è una delle produzioni di maggior successo targate Paramount eppure una delle sue star più amate, Cole Hauser, l’amatissimo interprete di Rip Wheeler, temeva che lo show potesse perdere spettatori prima della quinta stagione.

Cole Hauser ha discusso di questo suo timore riguardante Yellowstone in un’intervista rilasciata a Esquire focalizzata, principalmente, sull’etichetta di caffè che ha lanciato.

Circa Yellowstone ha detto:

Ero preoccupato che avremmo potuto perdere il nostro pubblico prima della quinta stagione, ma è accaduto esattamente il contrario. I fan amano davvero non solo il mio personaggio, ma tutti. È davvero speciale sapere che la gente si preoccupa così tanto (per questi personaggi, ndr.). Sicuramente è per questo che lavoriamo.

Come noto, la seconda parte della quinta stagione di Yellowstone si trova in una fase di stallo per via dello sciopero degli attori ancora in corso. A ciò si devono aggiungere i ben noti attriti che si sono venuti a creare fra il team produttivo e creativo della serie e Kevin Costner. Le ultime indiscrezioni che vi abbiamo proposto parlavano di una situazione ormai insanabile venutasi a creare: Costner e Sheridan avrebbero ormai definitivamente tagliato i loro rapporti professionali.

