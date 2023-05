Da tempo si parla di un possibile addio di Kevin Costner alla serie Yellowstone al termine della stagione 5 e ora Entertainment Tonight sembra aver confermato l’indiscrezione.

Secondo le fonti del sito, vicine alla produzione, l’attore sarebbe pronto a dire addio al ruolo del protagonista. Per ora, inoltre, non c’è alcun aggiornamento riguardante il ritorno del cast e della troupe sul set degli episodi inediti in Montana. La situazione starebbe causando molta frustrazione e confusione.

I portavoce di Costner e di Paramount Network, contattati dalla testata americana, non hanno voluto rilasciare commenti, lasciando quindi in sospeso i fan.

Alla base dei problemi ci sarebbe l’accordo relativo all’impegno della star sul set, che sta dando la priorità al suo nuovo film come regista.

La seconda metà della quinta stagione è così ancora nel limbo e i fan difficilmente riusciranno presto a vederne la messa in onda sugli schermi.

La saga di Yellowstone potrebbe comunque proseguire con una nuova serie con star Matthew McConaughey e con la continuazione degli spinoff già annunciati.

Che ne pensate? Credete che Kevin Costner abbia realmente detto addio a Yellowstone?

Fonte: ET

