Dave Annable ha interpretato Lee Dutton in tre episodi della serie Yellowstone e ha ora ammesso che avrebbe voluto rimanere coinvolto più a lungo nella serie creata da Taylor Shwridan prodotta per Paramount+.

L’attore ha raccontato:

Ovviamente è una cosa così divertente perché sapevo che il mio personaggio sarebbe morto. Ho letto lo script proprio prima di andare a lavorare, ma quello che non si può anticipare o pianificare era quanto mi sarei divertito al camp dei cowboy. Sono di New York e, improvvisamente, sono a cavallo in Montana, sto interpretando i cowboy pensando: ‘Yo, tutto questo è fantastico’.