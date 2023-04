Il futuro di Kevin Costner nella serie Yellowstone rimane incerto e Dawn Olivieri, in una recente intervista, ha alimentato le ipotesi di un addio della star al termine della quinta stagione.

Intervistata dal Dailymail.com durante il Paleyfest, l’attrice ha dichiarato commentando la questione:

Olivieri non ha aggiunto altri dettagli, parlando poi della seconda metà della quinta stagione, le cui riprese devono ancora iniziare, assicurando i fan che ci saranno molte sorprese:

Credo in Taylor e nella sua capacità di scrivere le ‘montagne russe’. Posso fidarmi del fatto che lo faccia perché altrimenti che motivo hai di scrivere? Stai scrivendo in modo che tutti siano felici e si sentano positivi nei confronti di quello che hai appena fatto? Non è quello il motivo per cui guardiamo i progetti di Taylor Sheridan. Li guardiamo perché reagiamo pensando: ‘Oh, non riesco a credere a quello che è appena accaduto. Come potrebbe farlo?’. Giusto? Quindi, in qualsiasi modo lo scriva, non sarà a beneficio di tutte le persone che sono a casa farle andare tranquille a letto e mettersi a dormire pensando ‘Sono felice del modo in cui l’ha fatto’. Non sarà mai così. Non è il motivo per cui è arrivato dove è ora.