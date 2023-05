Taylor Sheridan ha avuto delle idee molto chiare per quanto riguarda la musica nelle sue serie Yellowstone e 1923.

Brian Tyler e Breton Vivian, compositori delle colonne sonore dei due progetti di Paramount+, hanno svelato i dettagli del loro lavoro durante un panel organizzato da Deadline.

Tyler ha raccontato:

Stava scrivendo Yellowstone e stava pensando che voleva un approccio davvero cinematografico. Voleva della musica orchestrale e qualcosa di davvero emozionante che esplorasse inoltre il lato oscuro, che si riflette in modo dinamico in opposizione alla bellezza. Ed è come dove la tragedia è bellezza e capisci un elemento grazie all’altro. Quindi l’ho incontrato e ha questi stivali da cowboy e tutto il resto… Lo trovo fantastico. Abbiamo semplicemente iniziato a parlare della musica e a comprendere la storia. E poi, improvvisamente, mi sono ritrovato a scrivere quel primo brano dalla sceneggiatura. Ed è diventato il tema di Yellowstone.

Vivien, che in passato ha suonato in band punk rock nel Regno Unito, ha invece usato la sua esperienza per 1923:

Penso che quello stile di musica si adatti bene a questo progetto perché stai in un certo senso suonando un violoncello come una chitarra o semplicemente provando a distruggere gli strumenti in un modo che possa sembrare un po’ ruvido e cowboy e western.

Tyler ha confermato che si è scelto un approccio originale alle musiche per le due serie:

Quando ho incontrato Taylor stavo dicendo: ‘Non penso dovremmo fare quello che credo Hollywood pensa sia musicalmente un western’. Mi sono realmente interessato nella musica di quello che conosciamo come il West, degli immigrati che vengono e delle persone che sono e vanno alla ricerca di una casa migliore. Quindi, invece che avere uno Stradivari che suona una meravigliosa musica per il violino, sarebbe stato uno strumento dalla Grecia o dall’Armenia, tutte queste cose diverse. Sarebbe stato qualcosa di economico perché stavano viaggiando e avrebbero suonato intorno a un fuoco invece che musicisti che appartenevano alle parti alte della società.

Che ne pensate della musica composta per le serie Yellowstone e 1923?

