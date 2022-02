, attore di, non parteciperà ai SAG Awards a causa dell’obbligo vaccinale.

La cerimonia di premiazione, che si terrà il 27 febbraio, ha richiesto a ogni ospite un tampone negativo di almeno 48 ore e l’obbligo di mascherina. In un video sul suo profilo Instagram, ora rimosso, l’attore si è scusato coi fan e ha spiegato perché non intende vaccinarsi:

Voglio scusarmi con tutti voi perché non sarò agli Screen Actors Guild Awards. Non voglio offendere nessuno. Non sono vaccinato ed è obbligatorio essere vaccinati. Non sono vaccinato. Non mi farò vaccinare. Non mi vaccino da quando ero un ragazzino. Non vaccino i miei cani, non vaccino i miei cavalli. Non ho mai fatto un vaccino antinfluenzale. Non lo farò mai. Credo che compromettano le tue immunità… Sono solo le mie convinzioni. Semplicemente non credo in quelle cose. Grazie a tutti e divertitevi comunque a guardare lo spettacolo. Forse l’anno prossimo potremo scendere su quel tappeto rosso.