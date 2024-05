Kevin Costner si appresta a presentare il primo capitolo del suo western Horizon – An American saga in quel di Cannes e, in una lunga chiacchierata con Deadline, ha discusso anche di Yellowstone e di come la sua “faida” con Taylor Sheridan sia stata raccontata dalla stampa.

Una narrazione che, a suo modo di vedere, non è stata veritiera. Spiega infatti la star:

Non mi sono sentito bene e a mio agio riguardo all’ultimo anno e il modo in cui hanno parlato della questione. Non è stata raccontata veritiero. Per questo ora sto parlando un po’ di quale sia stata la verità dietro il tutto. Avevo stipulato un contratto per le stagioni cinque, sei e sette. A febbraio, dopo due o tre mesi di trattative, ne hanno fatto un altro. Volevano rimodulare quel contratto, e invece delle stagioni sei e sette, c’erano la 5A e la 5B, e “forse faremo la sei”. Ma non sono stati in grado di farle. la realizzazione di Horizon era prevista nel mezzo di tutto questo, ma Yellowstone aveva la priorità. Ho inserito Horizon nei vuoti lavorativi della serie. E loro continuavano solo a spostare questi vuoti.

Non è un caso che di recente Kevin Costner si sia detto disponibile per altre collaborazioni col co-ideatore di Yellowstone Taylor Sheridan. e avrebbe anche espresso il desiderio di tornare negli episodi finali della stagione 5.

