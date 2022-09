Mentre la quinta stagione di Yellowstone si appresta a debuttare, non è ancora certo quanto a lungo lo show potrebbe continuare: il suo creatore Taylor Sheridan, ha precedentemente dichiarato di sapere come finirà la serie, ma di non aver ancora deciso quante stagioni ci vorranno per arrivare alla sua conclusione. L’argomento è stato toccato ora anche dal protagonista della serie, Kevin Costner, che, alla domanda se avesse discusso con Sheridan del futuro di Yellowstone, risponde:

No, perché penso che probabilmente in qualche modo lo stiamo costruendo, anche se diciamo quello che sappiamo. Se diciamo di saperlo, è davvero questo il significato? Penso che ciò che arriva sulla pagina sarà ciò che guardo…. Penso che potrei avere un po’ di voce in capitolo… Dirò quando non voglio più farlo. Dirò quando sentirò che si sta ripetendo. E quello sarà il momento in cui avrò la paternità di ciò che faccio.

Al centro della trama di Yellowstone c’è la famiglia Dutton, guidata da John Dutton (Costner) che, tra alleanze in continuo cambiamento e omicidi irrisolti, deve affrontare conflitti e una città in continua espansione.

Nel cast della serie ci sono anche Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little, Ryan Bingham e Gil Birmingham. Tra le promozioni a presenze regolari nelle fila degli interpreti ci sono inoltre Mo Brings Plenty, Wendy Moniz, Jen Landon e Kathryn Kelly. Negli episodi inediti appariranno anche Josh Lucas nella parte del giovane John Dutton, Jacki Weaver, Kylie Rogers, Kyle Red Silverstein, Kai Caster, Lainey Wilson, Lilli Kay e Dawn Olivieri.

FONTE: Extra