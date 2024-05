Lainey Wilson, cantante e attrice che è apparsa in Yellowstone, aprirà un ristorante a Nashville in collaborazione con TC Restaurant Group.

Il locale si chiama Bell Bottoms Up e aprirà i battenti in estate, come ha svelato l’artista a Billboard.

Lainey ha dichiarato:

Ho sempre voluto creare una destinazione che tutti i miei fan potessero visitare e dove potessero creare nuovi ricordi e che fosse al centro della città della musica country. Avere una destinazione permanente a Nashville è un tale sogno che diventa realtà. Non vedo l’ora che tutti i miei Wild Horses possano vivere questa esperienza nella mia ‘casa’.

Su Instagram, Lainey ha condiviso l’annuncio rivolgendosi a tutti i suoi fan.

Bell Bottoms Country sarà caratterizzato da un look ispirato ai western e darà spazio a una pista da ballo, a due palchi dove potranno esibirsi degli artisti, bar e posti a sedere dove mangiare.

Wilson ha curato il menu in collaborazione con Tomasz Wosiak, vice presidente di TC Restaurant Group, e tra i piatti ci saranno insalate e pietanze di pesce, oltre a proporre numerosi cocktail, anche molto originali.

Grant Burlingame do TC Restaurant Group ha aggiunto:

Siamo onorati che Lainey si sia fidata di noi per offrire un luogo che sia fedele alla sua storia, ai fan e all’amore per la musica country. I fan sono attratti da Lainey grazie alla sua personalità autentica e con i piedi per terra e Bell Bottoms Up sarà una rappresentazione della sua personalità e del suo lascito. Lainey Wilson è uno dei nomi più importanti della musica country e siamo orgogliosi nel collaborare con lei nel creare un luogo che celebra il suo vero segno sull’industria e porta un’altra artista donna in primo piano nell’Entertainment District di Nashville.

Nella serie Yellowstone l’artista ha il ruolo di Abby, una musicista.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere il locale ideato da Lainey Wilson a Nashville?

Fonte: People



