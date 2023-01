Yellowstone: Lilli Kay svela come è stata inserita una scena LGBTQ+ che ha sorpreso gli spettatori

Lilli Kay interpreta nella serie Yellowstone il ruolo di Clara Brewer, assistente di John Dutton, e l’attrice ha ora spiegato come è stata inserita nell’episodio The Dream is Not Me una scena LGBTQ+ che ha sorpreso gli spettatori.

Nella puntata si vede infatti brevemente la giovane, alle spalle del protagonista interpretato da Kevin Costner e Summer (Piper Perabo) mentre bacia una donna, momento che ha suscitato una grande reazione online.

Kay, intervistata da Deadline, ha svelato:

Dovevamo rispettare i protocolli per il COVID ed era scritto che Clara stava baciando qualcuno dietro John e Summer. E stavamo cercando di capire chi poteva essere a suo agio ed avere senso, oltre a essere già sottoposto ai test. Juli Kocembra, la mia compagna, era con me in Montana, quindi hanno detto ‘Oh, mettiamovi lì dietro a baciarvi sullo sfondo’. La mia partner non è binaria, quindi abbiamo pensato ‘va bene, è un bacio gender fluido sullo sfondo’. Abbiamo pensato che nessuno ci avrebbe dato particolare importanza. Ma poi molte persone lo hanno ritenuto davvero importante.

Lilli ha sottolineato:

Si è trattato di una situazione davvero divertente perché non mi aspettavo che qualcuno se ne accorgesse realmente. E poi le persone erano “lesbiche in campo!’. Penso sia stato davvero, davvero divertente. Ed è stata una serata divertente. Abbiamo potuto ascoltare della musica davvero buona, passare il tempo insieme e baciarci in secondo piano. Lesbiche nel ranch!.

A rendere complicata la situazione, tuttavia, erano i legami personali delle persone coinvolte nella scena: alla regia c’era Stephen Kay, padre di Lilli e marito di Piper Perabo, il cui personaggio, nella sequenza, baciava John Dutton. Lilli ha raccontato:

Non so chi abbia preso la decisione finale di coinvolgere la mia partner. Mio padre era il regista ed è stato realmente meraviglioso e grandioso. Inoltre è stata la giornata più potenzialmente bizzarra al lavoro, era impegnato a dirigere sua moglie che baciava Kevin Costner e sua figlia che baciava la sua compagna.

Vi eravate accorti della scena LGBTQ+ inserita in Yellowstone?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline