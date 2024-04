In un’intervista concessa al The Independent, Luke Grimes, interprete di Kayce Dutton in Yellowstone, ha parlato di come, negli Stati Uniti, quella parte di pubblico afferente all’area dei liberali critichi la serie etichettandola come “una fantasia conservatrice”.

L’attore spiega:

Penso che molte persone vedano un cappello da cowboy e un cavallo e pensino “Oh, questa roba non fa per me, quelle persone hanno degli ideali differenti dai miei”. Ed è quasi come se prendessero questi personaggi imperfetti della serie attribuendo loro qualche strana credenza o convinzione. Nel frattempo, puoi avere una persona terribile come Logan Roy in Succession che vive in un appartamento a Manhattan… e quella però va bene. Quel tipo è un vero pezzo di m***a! Ma lui va bene. È così divertente per me perché… Non capisco perché cose come questa debbano immediatamente essere equiparate a qualche credenza o convinzione politica. E non credo che sia necessariamente così.