ha svelato che vorrebbe dirigere un episodio di, lo show tv con protagonista Kevin Costner.

Durante una sessione di domande e risposte con Collider, al regista è stato chiesto di franchise famosi come Star Wars e se ci fosse qualche altro progetto a cui vorrebbe partecipare. Sebbene il regista non avesse molto interesse per una galassia molto, molto lontana, ha continuato dicendo che gli piacerebbe girare un episodio della serie ambientata nel Montana. Michael Bay ha menzionato proprioYellowstone, la serie con ascolti record creata da Taylor Sheridan:

Non vorrei fare qualcosa come Star Wars perché la cosa più bella e difficile da fare per un regista è creare il mondo, e mi piace farlo. Ma dirigere Yellowstone potrebbe essere divertente: i cavalli, i cappelli e il bellissimo paesaggio… è una serie divertente.

Yellowstone è disponibile su Now.

