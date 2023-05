1883, 1923, le cinque stagioni di Yellowstone e ora anche il sequel: il franchise ideato da Taylor Sheridan è una miniera d’oro per la Paramount, che ha saputo far fruttare al meglio questo successo.

Ma secondo un report del Wall Street Journal, lo ha fatto investendo una somma di denaro incredibile, e andando molto spesso fuori budget. Il giornale inizia spiegando che la prima stagione di Yellowstone, che doveva durare 10/11 episodi al costo di 7 milioni di dollari per episodio, alla fine è durata solo 9 episodi (per problemi alle sceneggiature) costando però 20 milioni di dollari più del previsto. La quinta (e ultima) stagione doveva costare 12 milioni a episodio, ma alla fine questa cifra verrà abbondantemente superata.

Il Journal è andato in profondità, vagliando addirittura gli scontrini del noleggio delle armi, che in un episodio sono costate il doppio del previsto.

Tra tutti, quello che pare ci stia guadagnando di più è lo stesso Taylor Sheridan, ma non solo per i compensi legati al suo lavoro come autore della serie. La Paramount utilizza infatti i suoi ranch nel Texas, noleggiando le sue attrezzature e i suoi animali, e Sheridan organizza un “campo cowboy” prima delle riprese di ogni serie per addestrare il cast – al costo di centinaia di migliaia di dollari.

Paramount Global (che qualche giorno fa è crollata in borsa dopo aver annunciato dati trimestrali profondamente in rosso) ha confermato al Journal che le serie di Sheridan sono estremamente costose, ma anche che “sono tra le serie di maggior successo che produciamo, e generano enormi profitti”. 1923, che durerà ufficialmente due stagioni, è costata finora circa 22 milioni di dollari a episodio, per un totale di circa 200 milioni di dollari per la prima stagione.

Ricordiamo che la prima metà della quinta stagione di Yellowstone è già andata in onda, mentre la seconda metà (che concluderà la serie, come annunciato ieri) deve ancora essere girata. Non è chiaro quando inizieranno le riprese, Kevin Costner è attualmente impegnato nelle riprese del suo nuovo film, prodotto sempre da Paramount.

