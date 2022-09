Q’orianka Kilcher tornerà nel cast di Yellowstone in occasione della stagione 5.

L’attrice riprenderà quindi il ruolo dell’avvocato Angela Blue Thunder negli episodi in arrivo sugli schermi di Paramount Network che debutteranno il 13 novembre.

Il personaggio affidato a Q’orianka era apparso per l’ultima volta nel finale della terza stagione, puntata intitolata The World Is Purple.

Al centro della trama c’è la famiglia Dutton, guidata da John Dutton (Costner) che, tra alleanze in continuo cambiamento e omicidi irrisolti, deve affrontare conflitti e una città in continua espansione.

Nel cast della serie ci sono anche Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little, Ryan Bingham e Gil Birmingham. Tra le promozioni a presenze regolari nelle fila degli interpreti ci sono inoltre Mo Brings Plenty, Wendy Moniz, Jen Landon e Kathryn Kelly.

Negli episodi inediti appariranno anche Josh Lucas nella parte del giovane John Dutton, Jacki Weaver, Kylie Rogers, Kyle Red Silverstein, Kai Caster, Lainey Wilson, Lilli Kay e Dawn Olivieri.

La serie è co-creata da Taylor Sheridan e John Linson, coinvolti anche come produttori esecutivi.

Che ne pensate del ritorno di Q’Orianka Kilcher nel cast di Yellowstone? Lasciate un commento!

Fonte: Deadline