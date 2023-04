L’attore premio Oscar Matthew McConaughey sembra sarà davvero il protagonista di una nuova serie legata all’universo di Yellowstone. Il progetto avrebbe già il sostegno di Paramount+, la “casa” della saga western.

Lo spinoff, secondo quanto rivela The Hollywood Reporter, è uno dei 10 progetti che Chris McCarthy, a capo di Paramount, ha in fase di sviluppo in collaborazione con Taylor Sheridan.

Il progetto dovrebbe essere prodotto anche nel caso in cui Kevin Costner decidesse di tornare sul set anche dopo la quinta stagione della serie che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere l’ultima con protagonista l’attore.

Le riprese dei prossimi episodi, che avrebbero dovuto andare in onda in estate, non sono ancora iniziate e Paramount non ha alcun aggiornamento riguardante la data prevista per l’inizio del lavoro sul set. McCarthy ha solo dichiarato che Yellowstone “non sarebbe quello che è attualmente senza Kevin. Speriamo che rimanga coinvolto per molto tempo in futuro”.

Per ora, tuttavia, non sono stati svelati ulteriori dettagli riguardanti il progetto con protagonista McConaughey e bisognerà attendere prima di avere degli aggiornamenti in proposito.

Che ne pensate? Oltre alla serie con Matthew McConaughey quali altri progetti legati a Yellowstone vorreste venissero realizzati?

Fonte: TVLine

