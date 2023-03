Yellowstone: due star reagiscono alle voci sulla possibile conclusione della serie

Sebbene siano recentemente circolate notizie riguardo al fatto che la serie di successo di Paramount Network Yellowstone potrebbe concludersi dopo l’attuale stagione, la quinta, a causa di presunti drammi tra la star della serie Kevin Costner e il creatore Taylor Sheridan, alcune star della serie che sono state intervistate da ET sono fiduciose che le cose andranno per il meglio. Infatti, Lainey Wilson (Abby nella serie) e Piper Perabo (Summer Higgins nella serie) si sono dette fiduciose che Yellowstone continuerà e che sono entusiaste per il futuro.

“Sapete, non ne so molto, ma ho la sensazione che finirà nel modo giusto e che ci sarà dell’altro“, ha detto Wilson. “E spero di poter tornare a parteciparvi“.

Sia Wilson che la Perabo hanno avuto parole gentili nei confronti di Costner: la Perabo lo ha definito “straordinario” e ha detto che “è una star del cinema ed è così stimolante stare vicino a un attore come lui“.

All’inizio di questo mese, è stato riportato che Yellowstone sarebbe presto terminato nella sua attuale forma, con la notizia che il co-creatore e showrunner Taylor Sheridan starebbe lavorando con il network, così come con Paramount Global, per terminare la serie e successivamente lanciare una nuova estensione del franchise che ne continuerebbe la narrazione. Il report suggerisce che Matthew McConaughey sarebbe in trattative per interpretare un personaggio attualmente sconosciuto nella nuova serie, e a lui si dice che si uniranno “molte delle grandi star” di Yellowstone.

Nulla è stato confermato ufficialmente, ma il resoconto ha indicato che la decisione è stata presa in considerazione a causa di un problema con le riprese programmate che coinvolgevano Kevin Costner, che interpreta John Dutton. È stato riportato che Costner vorrebbe dedicare solo pochi giorni alle riprese della seconda metà degli episodi della quinta stagione, invece dei 50-65 giorni che ha impiegato in passato.

Un’altra notizia riportata da Matthew Beloni di Puck indica che il team di Costner ha concesso ai registi di Yellowstone una sola settimana quest’estate per girare le sue scene per otto episodi, con due giorni aggiuntivi previsti in autunno per le riprese. “L’idea che Kevin fosse disposto a lavorare solo una settimana per la seconda parte della quinta stagione di Yellowstone è una menzogna assoluta“, ha dichiarato a Belloni l’avvocato di Hollywood Marty Singer. “È ridicolo e chiunque lo suggerisca non dovrebbe essere creduto nemmeno per un secondo. Come tutti coloro che conoscono Kevin sanno bene, egli è incredibilmente appassionato dello show e ha sempre fatto di tutto per assicurarne il successo“.

Riguardo a queste notizie, la Perabo ha mantenuto il riserbo.

“Voglio dire che ci sono sempre un sacco di drammi quando si tratta di Yellowstone, non credete a tutto quello che sentite!“, ha detto. “Taylor Sheridan sa come dare il massimo, e io so che è meglio non parlare al di fuori del ranch, ma non vedo l’ora di vedere cosa succederà“

