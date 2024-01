Yellowstone, l’acclamata e amatissima serie TV ideata da Taylor Sheridan e John Linson, è, insieme ai vari spin-off prequel, il fiore all’occhiello delle produzioni televisive targate Paramount (un fiore all’occhiello che, fra annessi e connessi, costa alla major mezzo miliardo di dollari ogni anno!).

Eppure, nonostante il successo indiscutibile di Yellowstone e tutto ciò che ruota attorno a essa, l’avvio non è stato dei più semplici e, per avere un’idea della cosa, basta andare a fare un rapido controllo sulla pagina dedicata di Rottentomatoes. La prima stagione si attestò su un poco esaltante 57% di recensioni positive anche se in seguito tutto è andato decisamente meglio con le altre stagioni.

Intervenuto come ospite al podcast di Joe Rogan, Taylor Sheridan ha potuto ricordare proprio il burrascoso avvio, per lo meno dal punto di vista dell’accoglienza della stampa di settore, di Yellowstone spiegando che, dal suo punto di vista, i critici non parevano apprezzare forse perché mancava a loro dire una vera e propria trama alla base.

Non ha una trama, davvero… Non prendere la mia terra, voglio la tua terra. Da questo punto di vista ho molte opportunità per prendere in giro, ma anche per evidenziare, punti di vista diversi e studiare davvero uno stile di vita e un mondo differenti. C’è molta temerarietà nel modo in cui lo faccio.

Non mi sorprende che i critici odino la serie perché era pensata per essere odiata dai critici. [I critici] sono rimasti perplessi dal suo successo… Il New York Times ha realizzato diversi articoli in stile “Perché questa ca**o di serie TV è così popolare?”.