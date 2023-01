Yellowstone: Wes Bentley svela come affronta la consapevolezza di interpretare il personaggio più odiato

Wes Bentley interpreta nella serie Yellowstone il ruolo di Jamie Dutton, considerato in modo quasi unanime il personaggio più odiato dagli spettatori.

L’attore, intervistato dal New York Times, ha ora commentato la situazione ammettendo che non è sempre facile fare i conti con il suo ruolo:

Sono stato orgoglioso per la maggior parte della mia carriera per la capacità di lasciarmi alle spalle il personaggio dopo essermene andato dal set, o come direbbe un atleta, per lasciarlo sul campo. Ma la tristezza di Jamie si diffonde nella mia vita, anche se non sono triste.