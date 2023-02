Yellowstone: Wes Bentley è convinto che la storia di Jamie non avrà un lieto fine

Wes Bentley è convinto che la storia di Jamie nella serie Yellowstone non avrà un lieto fine.

L’interprete di Jamie, durante l’evento SCAD TVFest, ha spiegato:

Io e Kelly Reilly abbiamo sempre avuto questa specie di speranza segreta che ci sarà un qualche tipo di riconciliazione, un riavvicinamento tra Beth e Jamie, o almeno delle circostanze in cui collaboreranno in qualche modo.

I due attori hanno però parlato di questa loro idea con Taylor Sheridan e Wes ha condiviso la risposta che hanno ricevuto:

Lui risponde: ‘No, no, no. Odio, odio, odio’. Quindi penso che sia una specie di indicazione di come tutto questo forse si concluderà.

Bentley ha comunque sottolineato che non sa nulla di quello che accadrà, anche se ha delle idee sulla storia:

Non riesco a immaginare che finisca bene, è come quello che ha detto George R.R. Martin su Game of Thrones: ‘Se pensate che questo abbia un lieto fine, non state prestando attenzione’.