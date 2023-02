You 4: Penn Badgley spiega perché non voleva girare scene di sesso

Penn Badgley ha rivelato che, dopo essersi sposato con Domino Kirke nel 2017, ha chiesto di eliminare le scene di sesso dalla stagione 4 di You.

L’interprete di Joe Goldberg, durante il podcast Podcrushed, ha infatti raccontato:

Ho chiesto a Sera Gamble, la creatrice della serie: ‘Posso non girare più scene intime?’. Questa è stata in realtà una decisione che avevo preso prima di accettare lo show. Non penso di averne mai parlato pubblicamente, ma una delle cose principali è: ‘Voglio rimettere la mia carriera in un percorso in cui sono semplicemente solo il protagonista di progetti romantici?’. Per me è realmente importante la fedeltà in ogni relazione e specialmente nel mio matrimonio. Sono semplicemente arrivato a un punto in cui non voglio farlo.