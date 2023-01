You 4: un nuovo teaser introduce un rivale all’altezza di Joe Goldberg

You

You

Il 9 febbraio arriverà su Netflix la Parte 1 della stagione 4 di You e il teaser condiviso online sembra mostrare Joe alle prese con un rivale temibile.

Un video pubblicato su Instagram introduce infatti Rhys Montrose, interpretato da Ed Speelers, che rappresenterà per il protagonista interpretato da Penn Badgley una vera e propria sfida.

You è la serie scritta da Caroline Kepnes e ha Penn Badgley nel ruolo del protagonista, Joe Godlberg, un uomo disposto a tutto quando c’è in ballo l’amore.

La terza stagione ha mostrato il protagonista alle prese con il suo matrimonio con Love (Victoria Pedretti) e la nascita del figlio. Gli episodi si sono poi conclusi con una scena ambientata a Parigi, suggerendo un cambio di location. La terza stagione si era infatti conclusa con Joe che partiva per andare alla ricerca di Marienne (Gabrielle) a Parigi.

Le prime tre stagioni di You sono disponibili su Netflix.

Fonte: Instagram