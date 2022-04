sarà la produttrice della nuova serie tratta dalla graphic novel

Il progetto è ispirato all’oper di Alex Sanchez e Jul Maroh pubblicata da DC e la realizzazione è destinata agli schermi di HBO Max.

L’attrice produrrà l’adattamento tramite la sua Denver & Delilah Films, in collaborazione con AJ Dix, Beth Kono, Andrew Haas e Warner Bros Television.

Tra le pagine della graphic novel si racconta la storia di un teenager che affronta la sua sessualità e dei superpoteri. Jake Hyde, che non sa nuotare, si trasferisce per frequentare un college situato vicino all’Oceano. Non c’è nulla di sicuro nel futuro di Jake e il giovane si sente attratto dal capitano della squadra di nuoto, Kenny Liu, ma fa fatica ad ammettere di essere omosessuale e fare coming out.

Jake, inoltre, nasconde dei segreti come degli strani segni blu sulla pelle che diventano luminosi a contatto con l’acqua. Il ragazzo dovrà quindi fare i conti con la ricerca della propria identità e della propria sessualità.

