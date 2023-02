You: Charlotte Ritchie parla del personaggio di Kate e della sua esperienza sul set

You

Tra i nuovi arrivi nel cast della stagione 4 di You c’è anche Charlotte Ritchie che ha rivelato qualche dettaglio della sua esperienza nello show targato Netflix.

Nei nuovi episodi Joe Goldberg (Penn Badgley) si ritrova a indagare su alcuni misteriosi omicidi che avvengono tra le sue nuove amicizie, oltre a provare attrazione per Kate (Ritchie), una donna che lavora come direttrice di una galleria d’arte e sembra fredda e distaccata. La sua interprete ha rivelato che in futuro gli spettatori potranno vederne un lato maggiormente vulnerabile, svelando inoltre la sua prima reazione nel leggere lo script:

Sono rimasta veramente felice all’inizio perché Kate sembra vedere Joe per quello che è. Pensa immediatamente che questo tizio non va bene.

L’attrice, intervistata da RadioTimes.com, ha dichiarato che inizialmente era nervosa all’idea di unirsi al cast:

Lo ero davvero. Non penso che mi fossi resa conto in precedenza della portata dello show. Inolte era un personaggio diverso da quelli che avevo interpretato, forse da sempre. Quella era la cosa su cui mi sono concentrata sul modo di affrontare il personaggio, su come avrei gestito quell’aspetto.

Charlotte ha quindi aggiunto che lavorare accanto a Penn Badgley e Tilly Keeper è stato fantastico:

Devo dire che è stato il paradiso.

