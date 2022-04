Le riprese delladisono attualmente in corso e la produzione ha confermato, con due foto dal set, che gli eventi saranno ambientati aNel cast della serie targata Netflix ci saranno inoltre i nuovi arrivi Tilly Keeper, Amy Leigh Hickman ed Ed Speleers che si aggiungono ai già annunciati Tati Gabrielle, Charlotte Richie e Lukas Gage.

Ecco le immagini dal set che mostrano anche Penn Badgley nella parte di Joe Goldberg:

La terza stagione si era conclusa con Joe che partiva andando a Parigi per andare alla ricerca di Marienne (Gabrielle) a Parigi.

Keeper avrà la parte di Lady Phoebe: una giovane dolce e gentile che è ricca, famosa e caotica, oltre a essere al centro dell’attenzione dei media fin da quando aveva 15 anni. Phoebe è aristocratica e ha molti follower, ma la sua vera natura emerge quando è da sola con i suoi amici. La ragazza sostiene i suoi amici e, in particolare, il fidanzato Adam, un imprenditore americano. Quando gli eventi non andranno come vorrà si scoprirà se sarà in grado di reagire o andrà in mille pezzi.

Hickman sarà Nadia, una studentessa di letteratura con l’amore per la narrazione di genere e la speranza di diventare una scrittrice. Nadia è schietta e la sua intensità è perfetta per coprire le insicurezze che porta con sé, non sentendosi mai accettata dal suo gruppo. In passato ha compiuto dei gravi errori che ora minacciano di distruggere la sua vita. Nadia avrà bisogno di aiuto, anche se arriverà dalle persone sbagliate.

Speleers sarà Rhys, dall’umorismo tagliente e irriverente, che è uno scrittore la cui autobiografia gli ha regalato le lodi e la pressione di iniziare una carriera politica. Nato in una famiglia povera, Rhys ha avuto un’infanzia traumatica prima di arricchirsi economicamente, andando a Oxford e stringendo tutte le amicizie giuste. Ora Rhys si muove facilmente in ogni circolo sociale, osservando inoltre chi è intorno a lui. Il personaggio non ha molto tempo per i party, anche se apprezza rimanere in contatto con il suo eccentrico gruppo di amici che lo hanno sostenuto durante la giovinezza problematica.

Tra gli interpreti ci saranno inoltre Brad Alexander nella parte di Edward, uno studente universitario il cui padre possiede una potente testata editoriale. Edward è popolare ed era abituato a essere lo studente più intelligente, ritrovandosi ora a scontrarsi con la rivale Nadia.

Niccy Lin sarà Sophie, un’imprenditrice che sembra una jetsetter viziata. Nonostante sembri trascorrere il suo tempo in bikini posando per le foto che condivide sui social media, ogni aspetto del suo feed rappresenta degli accordi negoziati in modo astuto con brand importanti. Sophie, inoltre, protegge in modo attento Simon, il fratello introverso e artista.

Aidan Cheng interpreterà Simon che viene descritto come impossibile da colpire e che odia le conversazioni vuote e gli sconosciuti. Il figlio di un magnate della tecnologia cinese ha studiato a Oxford e ha dimostrato che il mondo si era sbagliato nei suoi confronti dimostrando di meritare le lodi per le sue opere artistiche.

Stephen Hagan ha il ruolo di Malcolm, nato in una famiglia privilegiata e ora professore di letteratura che ama tutti i privilegi sociali legati al suo lavoro senza dover lavorare davvero duramente. Malcolm ama le sostanze stupefacenti e il suo atteggiamento amichevole può trasformarsi in bullismo se ti opponi a lui. Il giovane ha una relazione con Kate, che è brillante e di successo, aspetto che testimonia la sua intelligenza e maturità, ma sta inoltre frequentando delle altre persone.

Ben Wiggins ha la parte di Roald, cresciuto in una vecchia famiglia aristocratica i cui nomi sono legati a molti edifici importanti in giro per l’Europa. Il giovane è attraente, ha stile e possiede dei modi perfettamente educati, ma c’è un certo calcolo freddo in lui, senza nominare le voci secondo le quali possiede un lato oscuro.

Eve Austin interpreterà Gemma: membro di un gruppo di amici privilegiati che ha incontrato a Oxford. La giovane non ha mai pensato oltre al prossimo evento VIP, sfilata di moda o appuntamento. Gemma è un’amica divertente con cui andare a una festa, ma la sua vita privilegiata l’ha resa incapace di provare empatia nei confronti di chi possiede meno di lei.

Ozioma Whenu sarà Blessing, una principessa nigeriana con vari diplomi e che ha una passione per le criptovalute, oltre a essere un’imprenditrice. La donna è sarcasatica, ama divertirsi, non chiede scusa della sua situazione e ha stretto delle amicizie all’università. Il suo atteggiamento senza pensieri nella vita e sul lavoro le hanno dato dei frutti positivi più e più volte. Blessing crede inoltre che stiamo tutti vivendo in una simulazione e solo gli sciocchi non faranno ciò che vogliono.

Dario Coates interpreta Connie, che ha frequentato Oxford con gli amici di Kate e Phoebe. Il giovane è snob, uno sportivo dai modi esagerati, sboccato, che ama scommettere, i cavalli, bere e fare uso di cocaina. Connie non ha mai affrontato una conseguenza negativa nella sua vita.

Sean Pertwee ha ottenuto il ruolo di Vic: il responsabile della sicurezza, l’autista e responsabile di Adam, descritto come orgoglioso e vestito in modo impeccabile, oltre a essere leale e a mantenere molti segreti degli amici di Adam. L’uomo non teme di sporcarsi le mani per proteggerli perché il lavoro viene prima di tutto. Gli outsider vengono trattati con educazione, ma con sospetto.

Alison Pargeter sarà Dawn, una persona che non noti in mezzo alla folla, aspetto che la aiuta con il suo lavoro come paparazzo. Ma se qualcuno è determinato a non farsi fotografare, Dawn potrebbe rappresentare un problema.

Adam James ha la parte di Elliot, calmo, con i piedi per terra e allergico ai drammi. Elliot ha vissuto per decenni in California, ma il suo lavoro lo obbliga a viaggiare attraverso l’Europa. Elliot è sempre all’altezza dell’attenzione, a prescindere da quanto sia difficile il compito che gli affida il suo capo.

Che ne pensate della scelta di Londra come location della stagione 4 di You e dei nuovi arrivi nel cast? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Deadline