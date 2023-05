Jameela Jamil, ex star di The Good Place e nel cast di She-Hulk, ha svelato di aver rifiutato un’audizione per You, la serie di Netflix con star Penn Badgley.

L’aneddoto è stato condiviso proprio con l’interprete di Joe in una delle puntate del suo podcast Podcrushed.

L’attrice ha spiegato:

Non penso di essere qualcuno che apprezza essere considerata un oggetto, personalmente. Ma questo anche perché ho molte cose legate ai traumi di tipo sessuale legati alla mia infanzia. Quindi penso che non sia mai stato qualcosa che prenderei in considerazione girare delle scene di sesso.

Jameela ha sottolineato:

Generalmente mi sento davvero protettiva nei confronti di me stessa da quel punto di vista. Non giro scene di sesso. Avrei ad esempio dovuto fare un’audizione per la nuova stagione del tuo show. Il mio personaggio avrebbe dovuto essere piuttosto sexy e ho saltato l’audizione, perché sono così timida per quanto riguarda qualsiasi cosa legata all’idea di sexy, non ci riesco.

Jamil ha quindi lodato la scelta presa da Badgley:

E poi hai rilasciato quelle dichiarazioni e detto: ‘Sì, non faccio più scene di sesso’. E mi sono resa conto: non sapevo nemmeno che fosse un confine che potevamo delineare. Ma poi ho pensato: ‘Avrei dovuto andare e girare il fottuto show’.

L’attrice non ha rivelato il ruolo per cui avrebbe dovuto fare un’audizione, anche se potrebbe essere quello di Tilly Keeper.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Jameela Jamil su You?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ScreenRant

I film e le serie imperdibili